BELL, Robert Michel



Vendredi le 25 mai 2018, à l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec, est décédé Robert Bell, fils de Harry et d'Annette Gosselin, suite à un courageux combat contre la maladie. Quel exemple d'amour, de détermination et de résilience il aura été pour ses proches tout au long des derniers moments de sa vie…La famille vous accueillera à l'église dès 10 h pour les condoléances. Il laisse dans le deuil son épouse Louise Légaré (fille d'Alphonse et de Gemma Blondeau); ses enfants Catherine (Kostadin Antchev) et Patrick (Annie Tremblay) ainsi que ses petits-enfants: Vanessa, Jasmine, William et Rosalie. Il était le " p'tit " frère de: feu Jeannine (Claude Lemelin), Annette (feu Jean Chouinard), Gisèle (feu George Lépine), Marcel (Murielle Dion) et Raymond (feu Nicole Bernier). Il laisse également dans le deuil plusieurs membres des familles Légaré / Blondeau et de nombreux neveux, nièces et amis(es). La famille désire remercier de tout cœur les membres de l'équipe médicale de l'Hôtel-Dieu de Québec qui l'ont entouré tout au long de cette épreuve. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Inscrire l'Hôpital Saint-François d'Assise), Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 tél. : 418-525-4385. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.