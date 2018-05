MOFFATT, Thérèse Savard



À l'Hôpital Laval de Québec, le 17 mai 2018 à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée dame Thérèse Savard épouse de feu M Robert Moffatt, elle demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 10h30 suivi duet l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ann (Jean Gauthier), Jean, Claire (Jean Drolet), Lucie (Maxime Tremblay) et Pierre, ses petits-enfants : Guillaume, Eva (Guillaume Clairet) et feu Jean-Christophe, sa sœur et son frère : Anne et Paul-Étienne, ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Elle est allée rejoindre son époux, son petit-fils adoré, ses parents, ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs et autres parents décédés. La famille tient à remercier le Centre de Jour Bellerive, le CLSC La Malbaie, L'Association Bénévoles de Charlevoix, le personnel du 4e étage du Centre Hospitalier de La Malbaie ainsi que le personnel du 4e et 5e étage de l'Hôpital Laval et le personnel de La Résidence Les Berges du Ruisseau à vous tous merci de vos bons soins, de votre dévouement et de votre amour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Carmel Roy, formulaires disponibles à l'église ou au www.fondationcarmelroy.org