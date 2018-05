AUGER, Jacqueline



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 19 mai 2018, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Jacqueline Auger, épouse de feu monsieur Gaston Cauchon, fille de feu madame Marie-Flore Gagnon et de feu monsieur Émile Auger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Yves (Hélène Déry), Mario (Nicole Leclerc), feu Diane; ses petits- enfants: Marie (Frédéric Gagné), Alizée (Christian Racine) et Jade; son arrière-petit-fils Laurier; ses frères et sœurs: Marcel (Monique Dufresne), Berthe (Maurice Parent), feu Rolande (feu Jean Bertrand), feu André (feu Françoise Lachance), Robert et Françoise (feu Guy Ferland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de St-Brigid's Home pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Tél : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.