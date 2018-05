SYLVAIN, Bertrand



C'est à l'Unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec que s'est éteint paisiblement, entouré de son épouse et de ses deux enfants, en ce 26 mai 2018, monsieur Bertrand Sylvain, à l'âge de 80 ans et 3 mois. Fils de feu Eugène Sylvain et de feu Riosa Laplante. Natif de Robertsonville, il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil son épouse des 47 dernières années, Monique Cayer, sa fille Linda (Denis Lapierre), son fils François, ses deux petits-enfants Marc-Antoine et Émilie Lapierre; ses frères et sœurs: feu Adrienne, feu Jeannita (feu Armand Groleau), feu Fernand (feu Constance Gilbert), Denise (Raoul Dumas), Ghislaine (Rénald Proulx), Cécile (feu Albany Lessard), feu Marie-Rose, Jean-Rémi (Angeline Paré), Diane (André Gagné), Claire (feu Conrad Delisle), feu André (Jacinthe Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cayer: Lucienne (feu Hervé Houde), feu Marcel, feu Philippe, feu Simone, Eva (Gérard Isabelle), feu Jean-Guy, Diane (feu Réal Pouliot)(Bruno Camiré); sa filleule Maryse Gagné, son meilleur ami Doris Simard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier en tout premier lieu, Diane Sylvain, pour tout le temps et l'amour qu'elle nous a donnés tout au long de sa vie ainsi que plusieurs personnes bienveillantes qui ont croisé sa route dans son quotidien ainsi que le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur support et leur écoute. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôtel-Dieu de Québec), Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5. www.fondationduchuq.org ou au Service régional d'interprétariat de l'Est du Québec (SRIEQ), au 9885, boul de l'Ormière, Québec, Qc G2B3K9. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire