TESSIER, Richard

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 mai 2018, à l'âge de 72 ans et 4 mois, est décédé monsieur Richard Tessier, époux de madame Denise Lévesque, fils de feu monsieur Willy Tessier et de feu madame Reine-Alida Veilleux. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Louise (feu Camil Pomerleau), feu Benoit (Danielle Pagé), Claude (Suzanne Bergeron), Francyne (Michel Gauvin), Micheline (Jean-Claude Dubuc) et Gilles (Gisèle Laflamme); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lévesque: Roger (Lise Beauchemin), Nicole (feu Pascal Nicol), Gilles, Réjean (Johanne Bonenfant) et Denis (Monique Caron); ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (http://www.coeuretavc.ca/).