TAPIN, René

À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 27 mai 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur René Tapin, conjoint de monsieur Gaston St-Hilaire, fils de feu dame Marie-Paule Faucher et de feu monsieur Adrien Tapin. Il demeurait à St-Basile de Portneuf. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 13h30 à 15h30 et seraLes cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Outre son conjoint Gaston St-Hilaire, il laisse dans le deuil, ses frères et sœur: feu Ginette, feu Lucille, Jocelyne, Yvon (Anita Dion), Denis (Lucie Bouchard); sa nièce: Ingrid Becque (Christian Tremblay); ses filleules: Katie et Megan; son petit-neveu: Maxim, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'I.U.C.P.Q. (hôpital Laval) pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.