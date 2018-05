SIROIS, Gisèle Hamel



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 23 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Gisèle Hamel, épouse de feu monsieur René Sirois. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.et de là inhumation au cimetière Saint-Charles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Jean Sirois (Jocelyne Leroux) et Marie-Claude Sirois (Alain Doucet); ses petits-enfants: Marie-Hélène Bernard (Nicholas Lizotte), Jean-Philippe Sirois, Pierre-Olivier Bernard (Frédérique Langlois) et Charles Sirois; ses arrière-petits-enfants: Mégane, Philippe et Eugénie. Elle laisse également dans le deuil Anthony Doucet (Alexie-ann Robertson), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire souligner le côté humain du personnel du CHLSD de Saint-Jean-Eudes et les remercier sincèrement des soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél : 1 800 295-8111 ou 1 888 768-6669 poste 221.