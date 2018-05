MORIN, Maurice



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Maurice Morin, fils de feu monsieur Alcide Morin et de feu dame Gracia Langlois. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Francis, Dany, Patrick (Louise Courchesne), feu Guylaine (feu Gérald Langlois) et leur mère Nicole Fournier, et Cédric (Stéphanie Dionne) et sa mère Madeleine Guay, ses petits-enfants: Jacinthe (Jeffrey) et Michaël (Brittany) Morin, Estelle (Yan) et Maxime (Meghann) Morin, ses arrière-petits-enfants: Benjamin et Léonard, ses frères et soeurs: Lise (Marcel Lapointe), Céline (Jean-Guy Thibault), Micheline (feu Gilles Thibault), Jocelyne, feu Marcel et Gilbert. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Montmagny, Dre Maude Poulin et le CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Un merci tout spécial à Dany Coulombe du CLSC de Montmagny pour sa présence et sa disponibilité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la