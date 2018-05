PARKER, Serge



Le 26 mai 2018, à l'âge de 56 ans, nous a quittés monsieur Serge Parker, conjoint de madame Danielle Fortin, fils de feu monsieur Gérard Parker et de feu dame Noëlla Boucher. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la, jour des funérailles à compter de 11h.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-Mer. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Danielle, ses beaux enfants: Frédéric Pelletier (Claudine Dussault), Mathieu Pelletier (Émilie Rodrigue), Olivier Fortin-Moreau (Sandra Tanguay), Marie Fortin-Moreau (Randy Bonin) et Jean Fortin-Moreau. Et les enfants de ceux-ci qu'il considérait comme ses petits-enfants: Océane, Gabriel, Alexis, Annabelle et Eliott. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin: Marc (Madeleine Breton), Lise (Raymond Dion), Réjean (Lise Lamontagne), France (Francine Simard), Germain (Danielle Corriveau), Marie (Fernand Corriveau), Sylvie, Sylvain (Claire Morency) et Line, sa belle-mère; Jeannette Bouffard Fortin (feu Jean-Marie Fortin), ainsi que ses oncles et tantes et de nombreux cousins, cousines et amis(es). Il était le meilleur ami que l'on puisse avoir, le côtoyer était un privilège. Il est parti retrouver ses parents qu'il aimait tellement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, casier postal 1, Sainte-Marie (QC) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la