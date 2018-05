SIMARD, Daniel



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 25 avril 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Daniel Simard, époux de dame Francine Gendron et fils de feu monsieur Louis-Edmond Simard et de dame Marguerite Briand. Il demeurait à St- Alban.La famille vous accueillera aule lundi 4 juin 2018 de 13 h à 15 h. L'inhumation aura lieu après les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine et sa mère Marguerite; ses enfants: Marc Simard et Sally Gendron Boucher (Jean-François Pelletier); ses petits-enfants: Zaho Pelletier; ses sœurs: Louisette (André Bédard), Gisèle (Carl Duchesneau), Jeanne (Benoit Carbonneau), Jocelyne (Daniel Robichaud) et Martine (Richard Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gendron: feu Suzelle (Raynald Desmeules), Marc (France Dupras), Darie (Michel Lavoie) et Mario ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (QC), H1N 1C1, Tél.: 1 800 295-8111 ou en ligne au www.pq.poumon.ca.