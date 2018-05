CARON, Jean-Noël



À son domicile, le 21 mai 2018, à l'âge de 87 ans, nous a quittés par une belle journée de printemps, monsieur Jean-Noël Caron, époux de madame Solange Tremblay. Il demeurait à Québec (Arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h. Les cendres seront déposées ultérieurement du cimetière de Boischâtel. Monsieur Caron laisse dans le deuil son épouse, madame Solange Tremblay; ses enfants : Lise (Gaétan Gosselin), Serge (Marlyne Cayer), Sylvie (Jean-Charles Poulin) et Johanne (Yves Rancourt) ; ses petits-enfants : Michèle Baribault (Jean-Sébastien Plante-Robert) et Audrey Baribault (Nicolas Renaud), Émilie Dubé (Pierre-Olivier Borne) et William Lévesques (Lydia Asselstine), Cindy Lavallée (Simon Chevalier), Megguy Cayer (Francis Lapointe), Abraham Cayer, Marie-Hélène Cayer (Samuel Mathieu), Pamela Cayer-Caron (Mathieu Gousse) et Katherine Caron; ses arrière-petits-enfants : Louis, Clara, Erik, Alex, Francis, Vincent, Charlie et Liam ; son frère et sa sœur : Roland (Louisette Tremblay) et Denise (feu Roger Racette) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay : Lucien (Feu Rita Bédard), Noël (Micheline Ouellet), Henriette (Claude Côté), Denise (Claude Poulin), Dolorès Giguère (feu Jacques Tremblay) et Lucie Cloutier (feu Yves Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Roger (feu Françoise Tremblay) et le beau-frère de feu : Jean-Rock Tremblay (feu Denise Boutet) et feu Gilles Tremblay (feu Murielle Parent). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1T 1P5 www.michel-sarrazin.caLa direction des funérailles a été confiée à la maison