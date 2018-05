DENIS, Nicole



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 4 mai 2018, à l'âge de 73 ans et 10 mois, est décédée madame Nicole Denis, épouse de monsieur Jacques Naud, fille de feu madame Rosa Linteau et de feu monsieur Lucien Denis. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Outre son époux, monsieur Jacques Naud, elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Cathy Pouliot), Martin (Lynn Pouliot), Éric (Donna Shea) et Raynald Dion; ses petits-enfants: Roxanne (Marc-Antoine Huet), Bianka (Jaymes Bureau), Louis, Ann-Frédérique, Benjamin et Sarah; son arrière-petit-fils: Maddox; ses frères et ses soeurs: Marcel (Monique), Jean-Yves (Grace), Lise, Gaétan (Françine), Diane (feu Alain), Jocelyne, feu Serge et Christian; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Naud: feu Yolande (feu Rosaire), feu Roland (feu Dorothée) et André (Madeleine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à tout le personnel du 5 ième étage et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Soeurs du Bon-Pasteur. Des formulaires seront disponibles sur place.