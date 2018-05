BÉLANGER, François



Au Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 21 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur François Bélanger, époux de madame Françoise Boucher. Fils de feu dame Germaine Leclerc et de feu monsieur Albio Bélanger, il demeurait à L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (feu Sylvie Marois et leur fils Jimmy (Amélie Couture), Martin (Francine Thibault et ses enfants Mélanie et feu Jimmy Guimont), Marlène (Sylvain Fortin), Marie-Andrée (Robin Chrétien) et Jean-Guy (Julie Boucher et leurs enfants Audrey (Charles Bilodeau) et Samuel). Il était le frère et le beau-frère de: Jeanne-Mance (feu Lionel Dubé), feu Jean-Claude (feu Solange Charland), feu Paul-Émile (Carmen Chouinard), feu Rodrigue (Gisèle Frève) et Julien Bélanger (Micheline Bernier); de la famille Boucher: feu Louis (feu Gérardine Deschênes), feu Ferdinand (feu Gisèle Aubin), feu Fernando (feu Pierrette Normand), Lionel (Pierrette Boucher), Rose-Aimée (feu William Pelletier), Yvette (feu Idelbert Gagné) et Pierrette (feu Valère Lord). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean- Port-Joli, particulièrement à Anne, Caroline et Éric, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny et à celui du Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour la qualité des soins prodigués et pour toutes leurs attentions. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi 2 juin 2018 à compter de 9h.Ses cendres sont par la suite déposées au cimetière paroissial de L'Islet.