TARDIF, Pierrette



Au CISSS-CA Saint-Georges, le 28 mai 2018, à l'âge de 80 ans et 5 mois, est décédée dame Pierrette Tardif, conjointe de feu Adrien Boily. Elle demeurait à Sainte-Marie, Beauce.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction de la célébration a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Mario Bisson (Micheline Bilodeau), Gaston Bisson (Louise Labbé), Claude Bisson (feu Brianne Boulet, Christiane Messier), Simon Bisson (Jocelyne Bernier), Manon Bisson (Pierre Poulin), Alain Boily (Stéphanie Pelchat), Michel Boily (Caroline Bélanger), Jocelyn Boily (Caroline Lachance); ses 14 petits-enfants et ses 5 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Huguette (Bruno Lampron), Anita (Jacques Lachance), feu Raymond-Marie (Jeanne-d'Arc Lemire), feu Annette (feu Yvonique Vachon), Louisette (feu Henri-Luc Gilbert), Yvette (Adélard Rousseau), feu Renald (Micheline Nolin), feu Jean-Guy, feu Claudette, feu Ginette (feu Gilles Couture), feu Gaétan, Colette (Gaétan Bilodeau) et Jean-Marc. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Alice Boily, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le Dr Yvan Mathieu, le personnel du Foyer Mgr O'Roy de Saint-Joseph et de l'Hôpital Saint-Georges pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3) www.cancer.ca ou à la Fabrique de Sainte-Marie