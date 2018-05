CLOUTIER, Louis-Aimé



Au Centre Paul-Gilbert de Charny, le 27 mai 2018, à l'âge de 79 ans et 11 mois, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Louis-Aimé Cloutier, époux de madame Gaétane Lessard, fils de feu Philibert Cloutier et de feu Marie-Blanche Gilbert. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Harold (Josée Bolduc) et Josée; ses petits-enfants adorés: Melissa et Allyson, Alex et Dylan (leur père Alain Lafleur); ses frères et soeurs: Laurian (Jeanne-Mance Lessard), Marthe (feu Claude Raymond), feu Florence (feu Clément Boulay), feu Gemma (feu Marc Grondin) et Georges-Henri (Lauraine Jacques); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lessard: Claire-Aline (Léon Jacques), feu Reine-Ange (Paul-Émile Jacques (Rolande Giguère)), feu Marc-André (Gervaise Sylvain), Jeanne-Mance (Laurian Cloutier), Huguette (Florian Giguère), Colette (André Cloutier) et feu Claudette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon l'Oasis au Centre Paul-Gilbert et la docteure Lucie Morneau pour l'attention portée, le dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (http://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc). La famille vous accueillera auà compter de 10h.