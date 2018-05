RHÉAUME, Marc



Paisiblement, entouré de sa famille, au CHSLD de Saint-Apollinaire, le 23 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marc Rhéaume, époux de madame Normande Gagnon, fils de feu monsieur Laurendeau Rhéaume et de feu madame Carmélia Carrier. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Annie (Carl Dufresne), Simon (Geniève Gauthier), Émilie (Martin Turbide); son petit-fils: Éloi Rhéaume; ses frères et soeurs: feu Denise (feu Eddy Gobeil), feu Suzanne (feu Jean-Guy Morin), Roch (Rose Côté), Martine (Rosaire Maguire), Madeleine (feu Jean-Paul Blaney), Christiane, Laurent (Claudette Rhéaume); ses beaux-frères et belles-soeurs: Normand (Dominique Breton), Bibiane (Nicolas Leclerc), Julie (Julien Lessard); ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le CHSLD de Saint-Apollinaire pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.