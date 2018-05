NADEAU, Irène Dumont



Bonjour, je suis Mme Irène Nadeau, benjamine de la grande famille de Majoric et Matilda Paquet de St-Lambert-de-Lauzon. Je suis allée rejoindre tous les membres de ma famille le 29 mai 2018, à l'âge de 96 ans. C'est avec amour et tendresse que je suis allée rejoindre mon unique et seul amoureux, feu monsieur Fernand Dumont. Je laisse dans le deuil Gabrielle Lavertue, épouse de feu Lucien Nadeau et feu Omer Giguère. Mes frères et sœurs décédés (es) sont : Philippe Nadeau (Cécile Drouin), Angéline Nadeau (Bertrand Blanchet), Alice Nadeau (Albert Pelletier), Emilia Nadeau (Léon Morel), Lucien Nadeau, Ernest Nadeau (Thérèse Boutin), Cécile Nadeau (Philippe Gosselin), Armand Nadeau (Lorette Poulin), Gérard Nadeau (Thérèse Turcotte). J'ai une pensée pour mes belles-sœurs et beaux-frères de la famille Dumont, ainsi que tous mes neveux et nièces des familles Nadeau et Dumont. Je désire remercier le personnel de la résidence Côté Jardin de Québec. Vous m'avez accueillie à l'unité prothétique du côté Château telle que j'étais, avec beaucoup d'amour et de générosité. J'ai aussi une pensée spéciale pour les bons soins du personnel du 4e étage côté montagne qui m'ont accompagnée avec dévouement et tendresse jusqu'à la fin. Un énorme merci à l'équipe du salon de coiffure avec qui j'ai passé de beaux moments, toutes vos gentillesses m'ont apporté des instants de bonheur.de 13 h à 15 h.Famille et amis, vous êtes invités à vous rassembler et à partager vos souvenirs dès 13h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation le Pignon bleu, directement en ligne à l'adresse suivante : dhttp://www.pignonbleu.org/