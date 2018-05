LÉVEILLÉ, Serge



À son domicile, le 26 mai 2018, à l'âge de 63 ans et 10 mois, est décédé monsieur Serge Léveillé, époux de feu madame Laurette Caron. Il demeurait à Saint-Henri de Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Lise (Madone), Lucie, Jean (Huguette Dussault), Line (Martin Laflamme), Luce (Pierre Champagne) et Steve; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Caron: feu Roland (Marie-Paule Demers), Roméo, feu Noël (feu Monique Godbout), feu Bertrand (Jeanette Bilodeau),feu Carmen, Lauréat (Colette Bussières), Roma, Una (feu René Roberge) et Magella (feu Émilienne Bégin, feu Louise Meunier); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil plusieurs ami(e)s dont Géraldine Fauchon Bussières, Yolande Fortier Bussières, Hélène Savard, Agathe Beaudoin et Mimi Goulet. Un merci spécial à son médecin de famille le Dr Michel Côté de Saint-Henri pour son coeur, sa générosité et sa présence. Un merci à toute l'équipe de réadaptation du Centre Paul-Gilbert et de la clinique de plaies complexes de l'Hôtel-Dieu de Lévis, vous avez su le respecter, le comprendre et l'entourer de tout l'amour que vous aviez. Vous avez rendu sa fin de vie agréable malgré le chagrin que nous avions de le voir partir. Un dernier merci au Père Gustave Lamontagne qui nous a accompagnés dans la foi par ses visites, ses prières et pour le sacrement des malades. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, dédié à la clinique de plaies complexes (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/), ou à Diabète Québec (https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons). Merci à l'avance de votre générosité.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 10h.