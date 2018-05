PRÉMONT, Nicole Pérusse



Nicole était la fille de Charles Pérusseet Madeleine Charland de Lotbinière.Elle laisse dans le deuil son mari Jacques Prémont, sa fille Claudia P. Prémont (Christian Drolet), son petit-fils Lambert D. Prémont et les enfants de Christian, Julie et Frédérique St-Arnaud Drolet. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Michel (Monique Richer) ainsi que les membres de la famille Pérusse et de la famille Prémont, leurs conjoints, leurs enfants et leurs petits-enfants. Elle quitte plusieurs ami(e)s et proches qui sont touchés par son départ, notamment de grands amis de la communauté du Lakeshore Club de West Palm Beach. Elle a voulu souligner plus spécialement le réconfort qu'elle a reçu de ses âmes-sœurs Claudette, Louise, Renée, Michèle, Lucille et Lynda, leurs conjoints, enfants et petits-enfants.Le jour de son départ, entourée de ses proches dans son foyer, Nicole a livré ce message :de 15h30 à 18h.Compenser l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.