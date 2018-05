MARCOTTE PICHÉ, Jeanne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Jeanne Marcotte, épouse de feu monsieur Raymond A. Piché, fille de feu monsieur Léon Marcotte et de feu dame Aurore Morissette. Elle demeurait à Portneuf. La famille recevra les condoléancesà compter de 14 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Marcotte laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Ghislaine Denis) et Diane (Normand Noël); son petit-fils: Joey Hardy; ses arrière-petits-enfants: Lennox et Zack; sa sœur: Thérèse (feu Wellie Fiset); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Piché: feu Rolland (feu Françoise Germain), feu Antonio, feu Henri-Paul (feu Lorette Gauthier), feu Bibianne (Antoine Marcotte), Monique (Clément Paquet) et Michel (Marie-Anna Hardy) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Québec) H3B 3Z7. Des formulaires seront disponibles à l'église.