BEAUDOIN, Roland



" Après 62 ans de vie commune, j'ai perdu l'homme de ma vie. "Au CHSLD de Ste-Croix, le 24 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Roland Beaudoin, époux de madame Germaine Pouliot. Il était le fils de feu Odessa Beaudoin et de feu Emilia Cloutier. Il demeurait à Laurier-Station. Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Germaine Pouliot, ses enfants: Ghislain (Solange Bergeron), Yvan (Claudine Laroche), Chantal (Jean Picard), Nathalie; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Rosaire (feu Jeannette Couture), feu Maurice, feu Benoit, feu Antonin, feu Annette (Jacques Lambert), feu Émile (Thérèse Moreau), Monique (Paul Jean), Pauline (feu Sylvio Jean), Jean-Guy (Fernande Fortier), Napolidor (Angèle Roy), Denis (Véronique Roy); beau-frère de: feu Zéphirin (feu Jeanne Giroux) feu Delphis (feu Rita Daigle), feu Rita (feu Marcel Brousseau), feu Cécile (Ernest Richard), Yvette (feu Guy Migneault), Marie-Anna (feu Léo Jacques), feu Alice (feu Roland Blouin), feu Simone (feu Gérard Laramée). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un gros merci à tout le personnel du CHSLD de Ste-Croix pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Roland.où la famille vous accueillera à compter de 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire