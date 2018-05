GAUTHIER, Nil-Yvon



Au Centre d'hébergement Hubert-Maisonneuve (Rose-Mère), le 21 mai 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Nil-Yvon Gauthier, fils de feu monsieur Thomas-Louis Gauthier et de feu dame Marie-Laure Dufour. Il était l'époux en premières noces de dame Gemma Bouchard et en deuxièmes noces de dame Gilberte Alary. Il demeurait à Ste-Thérèse.de 17 heures à 19 heures.Il laisse dans le deuil, ses enfants : Gaston (Suzanne), Monique (Jean-Pierre), Yves (Sophie), Yvon et Gaétan (Louise) ainsi que ses petits-enfants, arrières petits-enfants, frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.