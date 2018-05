BELLAVANCE, Jacques



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 11 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jacques Bellavance, époux de madame Simone Roy, fils de feu Marie-Louise Pinard et de feu Gonzague Bellavance. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Marie-Eve (Bruno Robichaud) et Julie (Patrick Crépeault); ses petits- enfants: Christine-Audrey, Mélanie, Gabriel, Maxime et Roxane; ses arrière- petits-enfants: Nathan, Raphaël et Élie-Samuelle; ses soeurs: Madeleine (feu John Dumas), Pierrette (Roger Lavoie) et Monique; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Thérèse (feu François Bouchard), Charles-Auguste Roy (Hélène Léger) et Yvette Ross (feu Benoît Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Armande (feu Z.A. Boudreault), feu Renée-Jeanne (feu Jean-Marie Guérette), feu Raymonde (feu Maurice Dufour), feu Raymond (feu Colette Archambault), feu Jean-Luc (feu Marielle Dufour) et de feu Yvan (feu Solange Bélanger); ainsi que le beau-frère de feu Roland Roy (feu Anita Guénette).où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13h à la sacristie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, téléphone : 418 683-8666, www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.