RAYMOND GÉNOIS, Marie-Josée



Au CHU - CHUL, le 17 mai 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marie-Josée Raymond, épouse de monsieur Claude Génois, fille de feu madame Juliette Gorlé et de feu monsieur Lucien Raymond. Amoureuse de la peinture sur toile du Lac St-Joseph et des siens, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Denis (Diane Gauthier), Paul (Mario Simard) et Guy; ses belles-sœurs: Jacqueline Rosa (feu Gustave Raymond) et Geneviève Lévesque (feu Raymond Génois). Nous aimerions souligner le travail extraordinaire prodigué par l'équipe du département de Médecine-Soins Palliatifs 4ième Sud Est du CHU. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Téléphone : 418 656-4999 Site web : www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation du CHU de Québec (CHUL) Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.