DENYS, Welley



Au CHU l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Welley Denys, conjoint de dame Raymonde Fontaine, fils de feu madame Isabelle Dynes et de feu monsieur Henri Denis. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 12h et seraLes cendres seront déposées au cimetière paroissial de L'Ancienne-Lorette à une date ultérieure, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Martine (Michel Desroches), Sarah (Peter Simms), Sébastien (Ee-Laune Chew); les enfants de sa conjointe; Sophie (Sylvain Lepage), Valérie (Alain Pronovost); ses petits-enfants: Isabelle, Julie, Mathieu, Steven et Charlotte, Jaxon James; ses soeurs et frères: Lisette (André Labrie), feu Mariette (Jean- Marie Cosette), feu Jeannot (Ginette Turgeon), feu Richard (Nicole Desnoyer), Francine Bigaouette (feu Gilles Deschaines); ses cousins qui étaient comme des frères: André Dynes (Sylvie Parent), Roger Dynes (feu Lise Picher); ses beaux-frères et belles-sœurs: Benoît Fontaine (Lyne Mainguy, Richard Fontaine (Carmen Brousseau), Jean-Paul Fontaine (Claire Tardif), Monique Fontaine; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement à l'équipe médical du 8ième étage de l'Hôtel Dieu de Québec pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.