JULIEN, Linda



À Québec, le 23 mai 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée madame Linda Julien, conjointe de monsieur Egide Campion. Elle était la fille de feu monsieur Roger Julien et de feu madame Diane Tremblay. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le samedi 2 juin à compter de 9h au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de Giffard. Madame Julien laisse dans le deuil son conjoint monsieur Egide Campion; ses filles: Stéphanie (Marc- André Gagné) et Michèle (Maximilien Arsenault); ses petits-enfants: Chelsy et Logan; ses frères: Alain (Diane Maranda) et Serge; son beau-père Gérard Campion (Normande Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Campion: Bérangère (Michel Duchesne), Ginette (julien Lavoie), Jean-Marc, Nicole (Paul Hébert) et Hélène ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu madame Céline Julien. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca