LEBLANC, Laurent



À son domicile, le 27 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Laurent Leblanc, époux de dame Yvette Auger. Né à Cap St-Ignace, le 6 septembre 1943, il était le fils de feu dame Antoinette Fitzback et de feu monsieur Louis Leblanc. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 14 h.Outre son épouse Yvette, monsieur Leblanc laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Carmelle Deschamps), Daniel (Chantal Bouchard), Martin (Josée Laneville), Patrice Paquet, André Papillon; ses petits-enfants: Mélyna (Christian Leroux), Michaël (Keena Gazaille), Marie-Ellen, Daphné, Claude (Josée Laroche), Patrick, Steve; ses arrière-petits-enfants: Zacky, Laura; ses sœurs, son frère, beaux-frères et belles-sœurs: Lorraine, Louisette (Gilles Guimont), Louis (Dominique); de la famille Auger: Colette (feu Odilon Potvin), Thérèse (feu Henri Lafrance), Jean-Guy (Colette Godin), André (Nicole Leullier), Denise Lecomte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et congrégation des Sœurs Dominicaines Adoratrice. Laurent a rejoint tous ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédé. La famille remercie les infirmières et préposé(e)s ainsi que la Dre Audrey Morin-Robitaille pour les bons soins et le dévouement auprès de Monsieur Leblanc et sa famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer www.fqc.qc.ca Tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de