Cette blogueuse nous démontre que la tendance des sourcils fournis est à son apogée

À voir le nombre de personnes qui ont recours au microblading ou au maquillage permanent, il est évident que les sourcils fournis sont plus tendance que jamais.

Anzhelika Protodiakonova, une blogueuse mode russe avec plus de 90 000 abonnés, a adopté à 100% la tendance «bold brow» et s’est inspirée d’une icône de beauté des temps modernes pour tracer sa ligne de sourcils : Angry Birds.

Une publication partagée par Анжелика Протодьяконова (@protodiakonova_anzhelika) le 4 Mai 2017 à 7 :19 PDT

La blogueuse raconte qu’elle s’est fait photographier à son insu par un étranger et que ses sourcils ont été moqués par des milliers de personnes sur le web. Plutôt que de se laisser défaire par les critiques, Anzhelika a décidé de tracer ses sourcils d’une façon encore plus exagérée. Le look assez particulier des sourcils noirs allant jusqu’au haut de son front est devenu sa marque de commerce.

Une publication partagée par Анжелика Протодьяконова (@protodiakonova_anzhelika) le 8 Mai 2017 à 2 :58 PDT

La jeune femme affirme que ses gros sourcils lui ont même rapporté de l'argent et des produits gratuits.

Une publication partagée par Анжелика Протодьяконова (@protodiakonova_anzhelika) le 3 Mai 2017 à 6 :03 PDT

La mini-vedette semble aussi trouver un malin plaisir à se moquer des personnes qui critique son look en le poussant à l'extrême.

Instagram

Anzhelika Protodiakonova pose aussi parfois au naturel sur son compte Instagram.

Une publication partagée par Анжелика Протодьяконова (@protodiakonova_anzhelika) le 14 Mai 2017 à 6 :01 PDT

Pas de doute, Anzhelika Protodiakonova ne se laisse pas influencer par les commentaires négatifs à son égard et vit sa vie comme elle l'entend!