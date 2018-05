Complice d'un vol qualifié de 26 $, Yves «Colosse» Plamondon retourne en prison pour 5 ans

Arrêté en octobre 2015 après s’être fait complice d’un vol qualifié qui a rapporté, au final, la maigrelette somme de 26 $, Yves «Colosse» Plamondon a choisi de plaider coupable, jeudi matin, et il a été condamné à purger une peine de cinq ans.



Le 24 avril dernier, au terme d’un court procès, Plamondon, avec l’aide de son avocat Me Vincent Montminy, était acquitté d’une accusation d’incendie criminelle portée contre lui.



Jeudi, un deuxième procès était planifié pour l’homme de 67 ans qui a plutôt pris la décision d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité.



Le jour des événements, le complice de «Colosse», Stéphane Lachance, était sous filature dans le cadre du projet Insidieux, une opération policière qui visait le trafic de stupéfiants.



Les policiers ont donc pu observer Lachance aller rejoindre Plamondon puis l’un et l’autre ont quitté la ville de Québec, à bord de véhicules distincts, pour gagner la Rive-Sud.

Lorsque Lachance et Plamondon sont arrivés à la caisse populaire de Saint-Apollinaire, les agents de filature étaient loin de se douter qu’un vol qualifié se préparait et, même s’ils l’avaient compris, ils se devaient d’évaluer les risques avant d’agir.



Encagoulé et armé, Lachance est entré dans l’établissement financier alors que Plamondon, lui, faisait le guet à l’extérieur.

