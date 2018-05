MARCOTTE, Denise Jobin



À son domicile, le 27 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Denise Jobin, épouse de monsieur Alain Marcotte, fille de feu dame Rita Noël et de feu monsieur Maurice Jobin. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléancesde 11h30 à 13h,et seraLes cendres seront déposées à une date ultérieure au cimetière de Pont-Rouge, sous la direction de laOutre son époux Alain Marcotte, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Steve (Caroline Gignac), Dave (Marie-Andrée Houde) et Kaela; ses sœurs et son frère: Lorraine (feu Michel Poliquin), Judith (Guy Brousseau), Jean-Claude (feu Michèle Denis); ses beaux-parents: Jean-Claude Marcotte et Geneviève Galarneau; son beau-frère et sa belle-sœur: Luc (Sylvie Pleau), Marie-France (André Simon), ainsi que les membres des familles Jobin, Noël et Marcotte. Un sincère remerciement au personnel du CLSC et du CRCEO pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.