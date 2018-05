ROUTHIER, Huguette Légaré



Au CHU de Québec Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 13 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Huguette Légaré, épouse de feu monsieur Paul- André Routhier, fille de feu madame Germaine Petitclerc et de feu monsieur Lucien Légaré. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Daniel Routhier, Alain Routhier (Hélène Lépine), Guylaine Routhier (Richard Thibodeau), Yvon Routhier (Karina Soucy) et Stéphane Routhier (Sylvie Ouellet); ses petits-enfants: Valérie Thibodeau, Sophie-Jade Routhier, Jean-François Thibodeau, Pyer-Alexandre Routhier, Catherine Routhier, Ariane Routhier, Frédéric Routhier et Mathys Routhier; son frère feu Yvon Légaré (Denise Daigle), sa nièce Johanne Légaré et son neveu Richard Légaré ainsi que ses cousins et cousines des familles Légaré, Hamel, Daigle et Latulippe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec Téléphone : 418 687-6084 Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca Site web : www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.