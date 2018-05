GUÉNARD, Louis-René



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 16 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Louis-René Guénard, époux bien-aimé de dame Carmen Fortin. Il était le fils de feu monsieur Jean-Gérard Guénard et de feu Anne-Marie Guénard. Il demeurait à Saint-Joachim. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissancede 12h30 à 14h auLes cendres seront déposées au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants gendre et belles-filles: Gérard (Renée Ferland), André (Liliane Simard), Martin (Josée Fortin), Manon (Alain Gauthier); ses petits-enfants: Samuel et Maude; son frère, sa sœur et son beau-frère: Régis (feu Monique Gagnon), Gervaise (André Martel) et il était le frère et beau-frère de feu Rachel (feu Jean-Paul Simard), feu Jean-Joseph (feu Marguerite Fortin), feu Huguette; Paul-Émile Demers ainsi que les beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille désire remercier chaleureusement le docteur Robert Cadrin ainsi que l'ensemble du personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du 3ème Côte pour leur dévouement et la grande qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Sillery (Québec) G1S 3G3 https://societealzheimerdequebec.com/don-en-ligne/don-3/personalet/ou Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0 https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/