MORNEAU, André



À Fermont, le 27 avril 2018, à l'âge de 66 ans, est décédé subitement monsieur André Morneau, fils de feu dame Rita Guay et de feu monsieur Maurice Morneau. Il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il était le frère de: Jean-Claude (Julie Louis-Seize), Gaétane (feu Gilles Royer), Sylvie (Gervais Gagnon), Jocelyne (Ron Phillips) et Guylaine (Louis Bolduc). Sont également affectés par son départ ses neveux, nièces, parents, ami(e)s et collègues de travail. Les membres de sa famille accueilleront parents et ami(e)s à la résidence funéraireà compter de 11h30.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.