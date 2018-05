Débat sur une consigne à la SAQ: un fabricant de contenants de verre en manque de... verre

MONTRÉAL – Le seul fabricant de contenants de verre au Québec s’explique mal qu’aucun système de consigne ne soit en place à la Société des alcools du Québec (SAQ) alors que lui-même manque de verre recyclé pour maintenir ses opérations.

L’usine Owens-Illinois de Montréal, qui est situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles, presse ainsi le gouvernement d’aller de l’avant alors que toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec et du Manitoba, ont choisi d’appliquer une consigne sur les bouteilles de vin.

«Actuellement, il y a zéro pour cent du verre qui est mis au recyclage [au Québec] qui revient à l’usine. Moi, ce que je veux, c’est avoir du verre et il y en a sûrement des solutions», a dit jeudi le directeur de l’usine de 400 employés, François Carrier.

Selon un rapport de Recyc-Québec, les Québécois ont mis 159 000 tonnes de verre dans leur bac de recyclage en 2015, mais à peine 14 % de cette quantité a connu une seconde vie.

L’usine d’Owens-Illinois doit donc se tourner vers d’autres provinces et même vers les États-Unis pour s’approvisionner en verre.

Une pétition actuellement en ligne sur le site de l’Assemblée nationale et réclamant l’instauration d’une consigne sur les bouteilles de vin et de spiritueux a jusqu’à maintenant recueilli plus de 15 000 signatures.

La semaine dernière, la SAQ a confié au «Journal de Montréal» être «ouverte» à un système de consigne si telle était la décision de Québec.