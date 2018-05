Du bonheur pour les papilles

Amoureux des grands espaces, le boulanger Pascal Chazal n’a pas hésité une seconde à troquer sa France natale pour le Québec où il s’est exilé avec femme et enfants en 2009. Après avoir été à la fois boulanger et pâtissier pour certaines entreprises québécoises dans le but d’en apprendre davantage sur nos goûts, il décide d’ouvrir sa propre pâtisserie boulangerie, Pascal le boulanger, en 2012.

« Ce qui nous a interpellés avec le Québec est sans contredit sa qualité de vie et le fait que nous sommes près de la nature. J’ai vendu mes entreprises, dans la région de Lyon en France, et nous sommes venus nous installer ici », révèle Pascal Chazal.

C’est à l’entrée de Stoneham-et-Tewkesbury que trône fièrement l’entreprise franco-québécoise et, à l’intérieur, des saveurs à la fois sucrées et salées se marient avec les couleurs et les formes les plus alléchantes.

De quoi prendre quelques livres juste en posant le regard sur les comptoirs bien garnis.

Du pain et des pâtisseries

« Dans la tradition française, nous offrons de multiples produits. Des plus classiques aux plus surprenants », affirme le sympathique boulanger.

Notons bien sûr les millefeuilles, avec leur crème pâtissière onctueuse et les éclairs au chocolat qui en feront saliver plus d’un.

Du côté de la boulangerie, les nombreux pains attirent l’œil des amateurs de ces créations typiquement européennes. On y trouve, entre autres, des pains au fromage, à l’érable et pacanes ou même aux noix. Et que dire, bien sûr, des baguettes françaises ! « La baguette gourmande » est en soi un véritable petit bijou, mariant trois variétés de fromage et du bacon bien salé. Une gourmandise à manger chaude avec un bon verre de vin rouge.

Il est également possible de se procurer (pour manger sur place ou à emporter) de nombreuses variétés de sandwiches, pizzas fines et salades du jour.

L’endroit est également reconnu pour ses viennoiseries artisanales. Juste pour le plaisir des yeux, les croissants aux framboises ont de quoi réjouir l’enfant qui sommeille en nous avec leurs magnifiques rubans de pâte feuilletée rouge.

Troisième génération

En France, la passion pour la boulangerie se transmet de génération en génération et Pascal Chazal ne fait pas exception.

M. Chazal est en fait la troisième génération de boulangers de sa famille. Avec trois beaux enfants, saura-t-il transmettre cette passion à une quatrième génération ?

« J’ai deux enfants qui ont étudié à l’école d’alimentation. Mes enfants sont impliqués dans la boulangerie, mais il est actuellement trop tôt pour savoir s’ils voudront continuer. Le temps nous le dira », conclut M. Chazal.

Qui sait, peut-être aurons-nous la chance d’assister à l’émergence de la quatrième génération de boulangers de la famille Chazal ?