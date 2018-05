TANGUAY, Laval



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Laval Tanguay, époux de dame Carmen Dionne. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi le 2 juin 2018, jour des funérailles de 10h30 à 12h.et de là au Columbarium F.-X. Bouchard. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Dany (Lisette Rousseau), Line (Christian Caron) et Chantale (Guy Légaré); ses petites-filles: Audrey (Nicolas Girard) et Mélany (Chrystopher Leclerc); son arrière-petite-fille Rose, ses frères et sa sœur: feu Philémon (Marie-Blanche Huot), Léo (Pauline Gravel) et Yolande (feu Philippe Verreault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dionne: Rolande (Benoit Guimond), Ernest (Germaine Dionne), Suzanne (Gaétan Beaulieu) et Ghyslaine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Laurent, Hélène (feu Marcel Labbé), Adrien (feu Irène Murphy), Robert (feu Antoinette Drouin Laplante), Cécile (feu Emmanuel Laplante), Françoise et le beau-frère de feu: Noël et Gaston.