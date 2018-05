GRENON, Huguette Poulin



À l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 29 mai 2018, à l'âge de 79 ans, nous a quittés dame Huguette Poulin, épouse de monsieur Jean-Claude Grenon. Elle était la fille de feu monsieur David Poulin et de feu dame Marie-Anne Caron. Elle demeurait à Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité 1h30 avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et sa belle-fille : Bertrand (Brigitte Dufour), Hélène (Alain Têtu), Myriam (Michel Tremblay), Daniel, Nancy (Alain Boutet) et elle était la mère de feu André; ses petits-enfants : Gabrielle Grenon (William Choquette), Élie Grenon, Jonathan Têtu (Marie-Ève Lachance), Maxime Têtu (Karine Paré), Mariah Grenon (Carl Marier), Wylliam Huard-Grenon, Mykoh Grenon, Alexandre Boutet, Alyssia Boutet (Charles-David Lachance), Sandra Boutet (Redgy Turmel Pichette); ses arrière-petits-enfants : Nate, Émile et Ethan; sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs : Georgette (Rodolphe Poulin), feu Françoise (Robert Poulin), feu David (Madeleine Gravel), feu Michel (Micheline Lachance) et elle était la sœur de feu Madeleine (feu Henri Lachance), feu Marie (feu Joseph Beaulé), feu Alphonse (feu Thérèse Hébert), feu Roger (feu Jeannette Labrecque); sa belle-soeur de la famille Grenon : Rollande (feu François Gagnon) et elle était la belle-sœur de feu Paul (feu Gemma Tanguay), feu Anita (feu Raymond Belley), feu Joseph (feu Fernande Tremblay), feu Gabriel (feu Lucille Lavoie), feu Éliette (feu Olivier Asselin). Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous remercions sincèrement la docteure Christine Lemay, ainsi que le personnel de l'hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du 3e Côte pour la qualité des soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Ste-Anne de Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec), G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/