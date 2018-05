GAGNÉ, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Gagné, époux de madame Claudette Dupuis, fils de feu monsieur Gérard Gagné et de feu madame Lucienne Labrie. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Nick (Catherine Foisy); ses petits-enfants : Léa, Loïc et Cédric; ses frères et soeurs : Ghislaine, feu Fernand, Monique (feu Jacques Genest), Céline, Huguette (Noël Sicotte), Thérèse, Lisette (feu Jacques Roy), Serge (Carole Bélanger), Micheline (Jean-Marie Genest), Daniel (Lisette Vaillancourt), feu Alain (feu Lise Côté); ses beaux-frères et belles-soeurs : Pauline, Michel (Johanne Lemelin), Yvan (Lise Huard), Gisèle (Marcel Huot) et Daniel (Josée Veilleux); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9h.