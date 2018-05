ALLARD, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Richard Allard, conjoint de dame Micheline Morneau, fils de feu M. Louis-Philippe Allard et de feu Mme Yvonne Comeau. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au cimetière de St-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses fils: Dario et Stéphane (Judith Mathieu); ses petits-enfants: Justine et Charles; ses sœurs: Hélène et Louise (Réjean Vézina); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morneau: Jocelyn (Lise Maltais), Lise (Robert Neil), feu Gilles et Guylaine (Robert Kennedy); sa filleule Angélique Morneau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre la mère de ses deux fils Mme Aline Fortin. Un remerciement spécial à ses deux amis: M. Raymond Vermette et M. Jean Bolduc pour votre présence et les grands services rendus. La famille tient aussi à souligner tous les bons services reçus pour Richard de l'équipe du CLSC d'Orléans, de l'unité de soins palliatifs ainsi que le personnel d'oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 ou encore à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au (418) 527-4294 / site internet : www.socitiealzheimerdequebec.com