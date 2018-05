LELIÈVRE, Audrey



À l'Hôpital Laval, le 21 mai 2018, à l'âge de 35 ans, est décédée madame Audrey Lelièvre, épouse de monsieur Martin Faucher. Elle était la fille de monsieur Pierre Lelièvre et de madame Lucie Paquet Lelièvre. Elle demeurait à St- Émile. La famille vous accueillerade 11h au centre commémoratifAudrey laisse dans le deuil son époux monsieur Martin Faucher; son fils Arthur Faucher; ses parents: monsieur Pierre Lelièvre et madame Lucie Paquet Lelièvre; ses beaux-parents: monsieur Michel Faucher et madame Ginette Hamel; sa belle-sœur Julie Faucher (Alex Cloutier) et leur fils Zack Cloutier; son oncle Denis Paquet (Line Perron); son cousin Cédric Vézina Paquet (Vanessa Boulanger); madame Thérèse Cloutier (feu Raymond Paquet) ainsi que plusieurs ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) de la clinique de fibrose Kystique ainsi que les équipes du 5ème et les soins intensifs du 6ème pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à Fibrose Kystique Canada (section Québec), 227-2750 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 1V6 418-653-2086 www.fibrosekystique.ca/quebec ou à la fondation de l'IUCPQ (l'Hôpital Laval), 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca