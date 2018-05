TOUPIN, Robert



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 29 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Robert Toupin, époux de dame Georgette Routhier, fils de feu Arthur Toupin et de feu Jeannette Descarreaux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil son épouse Georgette, ses fils: François (Denis Dumas), Pierre, sa fille Caroline (Claude Bouchard); ses petits-enfants: Nicolas, Bruno et Alexandre Bouchard, Josiane et Simon-Pierre Toupin; son frère Marcel Toupin (Yvette Gingras) et sa sœur Colette (feu Roger Giroux); ses beaux-frères et belles-sœurs: Réné (feu Anne Mann), Colette, Rita (Byron Roberts), feu Lucien (feu Claudette Drouin), Arthur (Gilberte Bergeron), Monique, feu Gertrude (feu Jean-Marc Savard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 4e étage du Centre d'hébergement St- Antoine pour les bons soins et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, G1W 2L4, Tél : 418-656-6241. www.lesdiabetiquesdequebec.org