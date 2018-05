BURKE, Patricia



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Patricia Burke, fille de feu monsieur Joseph Patrick Burke et de feu dame Grazzielle Laflamme. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle était la sœur de: feu Ann (feu Jean-Paul Moisan), feu John (Jeannine Cloutier), feu Thérèse (feu Jean-Claude Fournel), feu Louise (feu Raymond Potvin), Maureen (Yvon Simard) et feu Mary (feu Patrick Plamondon). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s ainsi que son petit-neveu et ses petites- nièces qu'elle considérait comme ses petits-enfants: Sarah-Maude et Audrey-Ann Fournel, Sarah, William et Allyson Landry. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et tout le personnel de la Résidence Saint-François pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5 tél. : 1-888-766-2262 ou 514-861-9227 (https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr).