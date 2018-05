DURAND, Rita Bertrand



Au CHSLD Charlesbourg, le 9 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rita Bertrand, épouse de feu monsieur Gérard Durand. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière de Loretteville pour l'inhumation. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Guy (Sylvie Beaulieu), Réjean (Danielle Laroche) et Monique (Yves Boutet); ses petits-enfants: Caroline (Nicolas Cadieux), Simon (Anny Chagnon), feu Jimmy, Valérie (Alain Thibodeau) et Annie; ses arrière-petits-enfants: Xavier, Francis, Anne- Sarah et Lauralie; sa sœur Ginette (feu Paul-Henri Verret); sa belle-sœur Marie Côté (feu Jean-Paul Bertrand) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centrespoir Charlesbourg Inc., 7260, boul. Cloutier, Québec (QC), G1H 5S3, tél. : 418-623-7783. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.