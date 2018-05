En collaboration avec

Dès le 27 juin prochain, la comédie musicale Footloose débarque à Québec! Le spectacle festif sera présenté à la Salle Albert-Rousseau jusqu’au 28 juillet.

Photo Laurence Labat

Une comédie musicale colorée pour petits et grands

Créée en 2017 à l’occasion du festival Juste pour rire, Footloose est mise en scène, traduite et adaptée par Serge Postigo. Vous aviez adoré l’époustouflant Mary Poppins, une autre production musicale qui avait fait fureur chez nous? C’était Serge Postigo qui l’avait mise en scène!

Pour les fans de la première heure, oui, ce Footloose est une adaptation du populaire film du même nom sorti en 1984 sur les écrans du monde entier. En 1998, Broadway monte la première version scénique du long-métrage. Depuis, le spectacle a fait des petits (et a reçu quatre nominations aux Tony Awards!).

Photo Laurence Labat

Une passion dévorante

Saviez-vous que Footloose raconte une histoire vraie?

Le film met en vedette le personnage de Ren McComarck, un adolescent à l’esprit rebelle passionné par la danse. Il emménage malgré lui dans une petite bourgade rurale où la musique rock et la danse sont interdites.

Ren refuse de laisser tomber sa passion et entraine les jeunes du village dans un mouvement qui finira par changer la mentalité stricte de la communauté.

L’inspiration pour la comédie musicale vient de la ville d’Elmore, aux États-Unis. Dans les années 1950, la danse y était interdite jusqu’à ce que quelques élèves courageux fassent la demande officielle à la mairie : ils voulaient danser à leur bal de graduation!

Malheureusement, la requête des jeunes d’Elmore fut refusée... contrairement à celle des adolescents de Footloose!

Photo Laurence Labat

Une trame sonore d’enfer

Plus de 9 millions d'exemplaires de la trame sonore de Footloose ont été vendus – et c’est facile de comprendre pourquoi! Tout le monde connait des hits comme Let’s Hear It, Almost Paradise et, bien sûr, le classique Footloose de Kenny Loggins, qui est resté numéro un pendant trois semaines à la sortie du film, en plus de remporter le prix Grammy de la chanson de l’année.

Gageons que vous aurez envie de danser dans votre salon avec toute la famille en sortant de la représentation!

Plus de 70 000 billets de Footloose ont été vendus au Québec. Ne manquez pas la chance de voir ce spectacle incroyable!