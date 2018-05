Frédéric Parent devient entraîneur-chef du Blizzard

Sans surprise, le Blizzard du Séminaire Saint-François a promu Frédéric Parent comme entraîneur-chef.



Adjoint depuis 12 ans dans le circuit midget AAA, Parent succède à Martin Laperrière qui a dirigé le Blizzard au cours des deux dernières saisons avant de retourner seconder Patrick Roy avec les Remparts de Québec.

«C’est une belle marque de confiance de l’organisation et je suis très reconnaissant, a mentionné Parent. Il s’agit d’un beau défi et je veux poursuivre la mission que le Blizzard soit une équipe de pointe, ce qui signifie connaître du succès sur la glace, mais aussi dans nos façons de faire. Parce que des gens intéressants se sont manifestés, il y a toujours un doute que tu ne sois pas choisi.»

Même si le poste n’était pas ouvert, une vingtaine de candidats ont signifié leur intérêt. Le Blizzard a aussi confirmé le retour d’Alexandre Guérard comme entraîneur-adjoint, rôle qu’il a occupé au cours de la saison 2016-2017. Guérard vient de remporter la Coupe Memorial avec le Titan d’Acadie-Bathust dans le rôle d’entraîneur-adjoint. Son contrat se terminait au terme de la saison.

Parent commençait-il à gratter du pied dans l’attente du grand jour? «Je n’attendais pas ce moment, a-t-il affirmé. Quand je suis arrivé ici, je n’avais que 26 ans et j’étais loin de penser devenir entraîneur-chef un jour. Au cours des dernières années, des occasions se sont présentées et je suis maintenant mûr pour faire le saut. Quand on coach, on rêve tous de diriger au plus haut niveau possible.

Au cours de son association de 12 ans, Parent a travaillé avec trois entraîneurs-chefs à qui il a rendu hommage. «Ils ont tous les trois eu une très grande influence, a-t-il raconté. Serge (Beausoleil) est celui qui m’a donné ma première chance. Il a été un mentor pour moi. Je ne peux pas l’imiter parce qu’il est unique. Quant à Bryan (Lizotte), il m’a donné énormément de responsabilités, ce qui m’a permis de prendre confiance et d’être prêt pour ce moment. Avec Martin (Laperrière), j’ai travaillé avec un coach mature et d’expérience. Au fil des ans, j’ai travaillé avec de nombreux adjoints qui m’ont permis de devenir une meilleure personne.»

Présent à l’annonce de son successeur, Laperrière était très heureux de la tournure des événements. «C’est un choix logique, a-t-il résumé. Fred est un passionné qui possède une grande connaissance du hockey. C’est un gars loyal. Il est capable de chapeauter plusieurs dossiers en même temps.»

«Quand tu quittes, tu veux laisser l’équipe entre bonnes mains, d’ajouter Laperrière qui a mené le Blizzard à la finale de la Coupe Telus en 2017. Je n’ai eu aucune influence dans la décision, mais on m’a demandé mon avis et le premier nom que j’ai suggéré est celui de Fred.»

Laperrière a quitté immédiatement après le point de presse en direction de Shawinigan en prévision du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu samedi.

Alexandre Guérard comme adjoint

Le Blizzard a fait une pierre deux coups. En plus d’offrir une promotion à Frédéric Parent, ils ont rapatrié Alexandre Guérard dans le rôle d’adjoint.



Tout juste revenu de Régina où il a contribué à la conquête de la Coupe Memorial par le Titan d’Acadie-Bathurst dans le rôle d’entraîneur-adjoint, Guérard rentre au bercail pour seconder Parent.

«Il y a une chimie naturelle entre nous, a expliqué Parent. C’était clair que je voulais embaucher Alex. Nous avons vécu de très beaux moments ensemble. Ce n’était pas évident de le ramener, mais il obtient des tâches intéressantes et un emploi à temps plein au Séminaire Saint-François. Nos discussions ont été rapides.»

«Alex fait l’unanimité auprès des joueurs, des parents et des dirigeants. Il possède une rigueur incroyable.»

Le principal intéressé ne voit pas ce retour dans le circuit midget AAA comme un pas en arrière. «Peu importe le niveau, le défi est le même et je vois mes nouvelles fonctions avec la même passion, a souligné celui était adjoint avec le Blizzard en au cours de la saison 2016-2017. Avec le Titan, j’ai eu la chance de cotoyer un groupe de joueurs exceptionnel dont je vais me souvenir toute ma vie. C’est encore dur de réaliser que nous avons gagné la Coupe Memorial. La victoire est ce qu’il y a de plus le fun et je veux répéter.»

«La présence de Fred a été un gros plus dans ma décision, de poursuivre Guérard dont le contrat avec le Titan prenait fin au terme de la présente saison. Je suis content de retrouver la Ville, l’école et le club.»

Martin Laperrière considère que le retour de Guérard représente une excellente acquisition pour le Blizzard. «C’est un gros move» de rapatrier Alex, a-t-il imagé. Ils forment un duo hors pair. On voit régulièrement des entraîneurs qui reviennent de la LHJMQ pour travailler dans le midget AAA.»

L’entraîneur-adjoint Renaud Blais ne sera pas de retour. Actuellement en Europe, le responsable des gardiens Andras Sajevics poursuivra son association avec le Blizzard.