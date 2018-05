Investissement: le maire de Baie-Sainte-Catherine ne croit pas au pont sur le Saguenay

BAIE-SAINTE-CATHERINE | Le projet de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine, dont la première étape sera annoncée par Québec vendredi matin, est loin de faire l’unanimité auprès des principaux intéressés.

« Le pont, ça fait 40 ans qu’on en entend parler et c’est toujours à la veille d’une élection. Ils ont mis beaucoup d’argent dans les traversiers. En plus, le gros du trafic dure trois ou quatre semaines pendant l’été. Le reste de l’année, les traversiers font le travail. S’ils font le pont, c’est sûr que c’est un beau projet, mais il y a tellement d’irritants que je ne pense pas le voir de mon vivant », a indiqué Donald Kenny.

Rappelons que les deux traversiers construits au chantier Davie de Lévis devaient être livrés au départ en 2013 et que la facture est passée de 125 M$ à plus de 300 M$ selon les dernières estimations du ministère de l’Économie.

« On est un village de 200 âmes. Plus personne ne va arrêter ici. C’est sûr qu’on va perdre des touristes, et Tadoussac aussi », a-t-il prévenu jeudi.