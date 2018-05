Juste pour rire voit sa division Spectacles décimée

La division Juste pour rire Spectacles, qui produit présentement les tournées de Laurent Paquin et Jérémy Demay, vient de subir un dur coup avec le départ des quatre sœurs Rozon, mercredi, toutes haut placées dans la boîte. Avec le départ d’une autre directrice des productions à la fin avril, la filiale a perdu le tiers de ses employés.

Qu’arrivera-t-il avec Juste pour rire Spectacles ? Jeudi, les personnes contactées par Le Journal affirmaient être dans l’inconnu. Même si la division n’a actuellement plus de producteur, les tournées de Laurent Paquin et Jérémy Demay poursuivent leur cours.

« Notre équipe marche bien, autant pour les communications que le “booking”, mentionne le gérant de Laurent Paquin, Guy Lévesque. Nous avons perdu notre productrice exécutive, mais nous avons encore notre productrice déléguée. »

Luce et Lucie Rozon géraient Juste pour rire Spectacles depuis de nombreuses années. Elles s’étaient récemment occupées des tournées de Rachid Badouri et Maxim Martin. Et elles devaient lancer les nouveaux spectacles de Jean-Marc Parent et André Sauvé dans les prochains mois.

Des appels aux artistes

Leur sœur Martine s’occupait de la comptabilité pour la division Spectacles. C’est elle qui signait les chèques. Et la quatrième sœur, Constance, travaillait du côté des comédies musicales.

À la fin avril, la directrice des productions de Juste pour rire Spectacles, Véronique Trépanier, a quitté son poste après 16 ans pour aller rejoindre Louis Morissette et KoScène. Ce sont donc cinq employées d’expérience, sur une quinzaine au total pour la division, qui ont quitté le bateau en très peu de temps.

Pour rassurer les humoristes actuellement en production avec Juste pour rire, Jacques Aubé, vice-président exécutif et chef de l’exploitation d’evenko, aurait personnellement appelé chacun d’eux dans les derniers jours, selon ce que Le Journal a appris de source sûre. « Ce qui intéresse evenko, ce sont les artistes de Juste pour rire. Ils ont peur qu’ils s’en aillent », nous a dit notre source.

Les entreprises evenko et Bell sont pressenties pour acheter 51 % des parts de Juste pour rire, en partenariat avec ICM Partners. D’après les derniers développements, la transaction devrait s’officialiser d’ici la fin de la semaine. Au moment d’écrire ces lignes, la vente n’avait pas encore été confirmée.

En achetant des parts dans Juste pour rire, evenko, qui possède aussi Spectra (FrancoFolies, Jazz) aurait ainsi la mainmise sur les festivals d’envergure au centre-ville de Montréal. « Tant qu’à monter une scène pour les Francos et le Jazz, ils vont pouvoir la garder pour Juste pour rire. Ils vont économiser beaucoup d’argent là-dessus. Ce n’est pas illogique », nous a dit notre source.

Contrats renégociés

Selon notre source, le scandale qui a touché Gilbert Rozon n’aurait pas eu d’effet sur les ventes de billets des artistes de Juste pour rire. Les tournées de Laurent Paquin et Jérémy Demay, qui ont toutes deux été lancées l’automne dernier, pendant la tempête, n’auraient pas vu leurs ventes de billets diminuer.

Par ailleurs, Guylaine Lalonde (qui remplaçait Gilbert Rozon à la tête de Juste pour rire), Alain Cousineau (vice-président de JPR) et Bruce Hills (directeur des opérations de Just For Laughs) n’auraient pas été congédiés, au contraire de ce que rapportait La Presse jeudi. Le Journal a appris d’une autre source bien informée que les trois employés pourront plutôt renégocier un autre contrat avec les propriétaires.