Ken Scott brille en France

Cinq ans après avoir tenté sa chance à Hollywood en réalisant un remake de sa comédie à succès Starbuck, le cinéaste québécois Ken Scott est de retour au cinéma. Son nouveau film, L’extraordinaire voyage du fakir, a eu droit à un bel accueil cette semaine en France, où il a pris l’affiche mercredi.

Ken Scott pouvait difficilement espérer mieux pour la sortie de ce nouveau film adapté d’un roman à succès de l’écrivain français Romain Puértolas. Lancé mercredi sur les écrans français, mais aussi ailleurs en Belgique et en Suisse, L’extraordinaire voyage du fakir a récolté de bonnes critiques et s’est même hissé au troisième rang des titres les plus populaires aux premières séances à Paris.

Joint jeudi à Montréal où il est de retour après avoir passé les dernières semaines en France, Ken Scott s’est dit comblé par l’accueil qui a été réservé à son nouveau film. La plupart des critiques français ont décrit L’extraordinaire voyage du fakir comme un « feel good movie » (un film qui fait du bien).

Photo courtoisie

« Je suis content de lire ce genre de commentaire parce que c’est exactement le type de film que je voulais faire, a souligné Ken Scott. C’est un vrai feel good movie, une fable avec de la comédie et de l’aventure. J’ai essayé de respecter le plus possible le roman de Romain Puértolas, qui a eu beaucoup de succès il y a quelques années. »

Coup de cœur

Tourné l’an passé à Mumbai, Paris, Bruxelles et Rome, L’extraordinaire voyage du fakir réunit une impressionnante distribution internationale composée notamment des Français Bérénice Béjo (The Artist) et Gérard Jugnot, de l’Indien Dhanush et de la Québécoise Sarah-Jeanne Labrosse.

Le film relate les aventures d’un jeune arnaqueur né dans un quartier pauvre de Mumbai qui entame un voyage vers Paris à la recherche du père qu’il n’a jamais connu. Dans un magasin de meubles suédois, il fera la rencontre d’une Américaine dont il tombera amoureux.

Photo courtoisie

« J’ai eu un coup de cœur pour cette histoire il y a deux ans quand un producteur m’a envoyé le roman et une première version du scénario, raconte Scott. Je trouvais qu’il y avait quelque chose de très cinématographique dans cette histoire. J’aimais aussi l’idée de travailler avec Dhanush, qui est une grande star en Inde. Le tournage a été une expérience très enrichissante pour moi, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. »

Une sortie partout dans le monde

Tout juste sorti en Europe, L’extraordinaire voyage du fakir est destiné à une belle carrière internationale. Le film a déjà été vendu dans 157 territoires à travers le monde. Rien n’est encore réglé pour l’Amérique du Nord, mais Ken Scott a bon espoir que sa nouvelle comédie débarque sur les écrans québécois éventuellement.

En attendant, Scott planche déjà sur ses prochains films. Le scénariste de La Grande Séduction a déjà amorcé l’écriture d’un nouveau scénario et il souhaite pouvoir tourner bientôt son adaptation du roman Hana’s Suitcase (de Karen Levine), un projet qu’il a en tête depuis plus d’une dizaine d’années.

« On est très proche du but, précise Scott à propos du projet Hana’s Suitcase. On a eu du financement de la SODEC et de Téléfilm Canada et on a trouvé des partenaires belges. C’est une histoire formidable et on veut s’assurer d’avoir les moyens de bien faire le film. C’est un projet sur lequel je travaille depuis 12 ans et qui me passionne. J’ai très hâte de pouvoir tourner ce film. »

Des critiques favorables

À part quelques notes discordantes, le film L’extraordinaire voyage du fakir du Québécois Ken Scott a reçu des critiques très favorables au cours des derniers jours dans la presse française.

« Ne boudons pas notre plaisir : avec ses décors de cartes postales, ses séquences musicales et dansées et ses bons sentiments, L’extraordinaire voyage du fakir a tout du film “qui fait du bien” », peut-on lire dans la critique publiée mercredi dans le journal Le Parisien.

Coup de cœur

L’hebdomadaire Télé Loisirs souligne avoir eu un coup de cœur pour ce « feel good movie » qui « aborde avec humour la question de l’immigration ». Le magazine Elle parle d’un film « plein de bons sentiments » et « aussi sucré qu’une barbe à papa ou un bonbon au caramel ».

Plusieurs médias français sont apparemment tombés sous le charme de la vedette principale du film, l’acteur indien Dhanush.

« Si L’extraordinaire voyage du fakir réussit à dépasser son statut de feel good movie en guimauve à la Jean-Pierre Jeunet, c’est grâce à son héros joué par Dhanush, superstar du cinéma tamoul dotée d’un charme ahurissant », peut-on lire dans le magazine de cinéma Première.

L’effet Starbuck

La presse française n’est cependant pas unanime. Le journal Le Figaro, par exemple, n’a pas du tout aimé la proposition de Ken Scott, la décrivant comme « une fable bancale remplie de bons sentiments et bourrée de clichés ».

Soulignons que Ken Scott n’est pas totalement inconnu auprès des cinéphiles français. Sa comédie Starbuck, avec Patrick Huard, avait pris l’affiche en France à l’été 2012, attirant plus de 500 000 spectateurs dans les salles (un résultat considéré comme un beau succès pour un film québécois).

Starbuck avait même fait l’objet d’un remake français intitulé Fonzy.

« Même si ça fait quelques années que Starbuck est sorti en France, les gens là-bas m’en parlent encore beaucoup. C’est devenu une référence pour eux », indique Ken Scott.