Impossible de passer à côté de cette couleur de chaussures cet été

Pour affronter la saison chaude avec style, on s’arme encore une fois cette année de sneakers ultra-confo pour être prêtes à toutes aventures.

La couleur incontournable de l’été? Sans aucun doute les coloris pastel!

Bleu poudre, menthe, pêche, banane, rose guimauve ou lilas: ces teintes seront reines des journées chaudes et ajouteront un peu de couleur et de douceur à vos looks, sans être trop « dans votre face ».

Les marques iconiques telles que Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Converse ont d’ailleurs toutes produit des chaussures pastel.

Comment les porter?

1. Utilisez un accessoire de la même couleur que vos chaussures pour complimenter votre look.

2. Pour un look 100 % confo, on porte nos sneakers pastel avec un chandail oversized et des leggings.

3. Pour les plus flamboyantes, on arbore des vêtements colorés de la tête aux pieds.

4. Pour une séance de magasinage tout en style, on agence nos souliers pastel à notre paire de jean préférée.

5. Pour un look girly, on les porte avec une jupe.

Voici maintenant notre sélection de chaussures pastel pour satisfaire tous les budgets et styles:

65$ à puma.com

18$ à hm.com

75$ à vans.com

60$ à aldoshoes.com

85$ au lieu de 120$ à reebok.com

40$ à ardene.com

