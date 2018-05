La Tesla Model 3 finalement recommandée par Consumer Reports

Consumer Reports vient tout juste de modifier la cote accordée à la Tesla Model 3 après que d’importants changements aient été apportés en très peu de temps.

Il y a un peu plus d’une semaine, le magazine américain axé sur la protection du consommateur a annoncé qu’il ne recommandait pas la plus récente berline produite par Tesla. Consumer Reports lui reprochait notamment une trop longue distance de freinage.

Elon Musk, PDG de Tesla, a pris au sérieux cette problématique. On peut reprocher bien des choses à Tesla, mais pas celle de ne pas réagir. En quelques jours, le fabricant a pu améliorer la distance de freinage de l’ensemble de ses Model 3 simplement en modifiant le logiciel de l’ABS.

Cet ajustement permet de réduire la distance de freinage de 46 à 40 mètres dans le cas d’un arrêt complet à partir de 97 km/h.

Elon Musk l’a lui-même confirmé sur son compte Twitter. Il précise aussi que la conception du pare-brise a été revue afin de diminuer les bruits de vent sur les Model 3 qui sortiront prochainement de l’usine d’assemblage.

Des améliorations ont aussi été apportées aux suspensions afin d’améliorer le confort. Bien que la pression des pneus à 45 psi soit recommandée afin d’obtenir une autonomie optimale, il ajoute qu’à 39 psi, la conduite de la Model 3 est plus confortable.

Même si la cote « recommandée » a été accordée à la Tesla Model 3, Consumer Reports mettra sous peu la main sur un deuxième exemplaire de cette voiture. Des tests prolongés seront réalisés sur cette dernière.

Braking & UI upgrades apply to all Model 3s. Improved windshield for aero noise & suspension for ride comfort are major ops. Unless you’re really bothered by them, don’t replace. Best way to improve ride is drop tire pressure to ~39 psi. 45 psi is best range, but lower comfort.